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09:08, 18 декабря 2024Интернет и СМИ

Работающий в России ведущий-итальянец назвал обязательную для посещения страну

Ведущий Федерико Арнальди назвал Кубу обязательной для посещения страной
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @federico.arnaldi

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ, итальянец Федерико Арнальди назвал обязательную для посещения страну. В видео, доступном в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), он посоветовал подписчикам съездить на Кубу.

«Я всем говорю: страна, куда надо обязательно отправляться, но не ради кухни — это Куба. Сумасшедший колорит, разноцветные домики, ретрокары, обалденные люди, музыка везде», — высказался он об этой стране. Арнальди добавил, что при этом кухня на Кубе его не впечатлила.

Он также отметил, что в египетском городе Александрия, напротив, ему больше всего понравилась местная кухня, в то время как все остальное не произвело должного впечатления.

Ранее Арнальди рассказал о кардинальных переменах в его жизни после переезда в Россию. В частности, он заявил, что перестал опаздывать, поскольку в России это не приветствуется.

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