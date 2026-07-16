Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:01, 16 июля 2026Россия

В России заявили о возможной остановке поставок оружия для ВСУ через Одессу

Депутат Госдумы Колесник: РФ скоро полностью оборвет логистические цепочки ВСУ в Одессе
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Удары армии России по военной логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая проходит через портовую инфраструктуру Одессы, способны привести к полной остановке поставок оружия для Киева. О таких возможных последствиях систематических атак российских военных заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

По словам депутата, Россия наносит точные удары именно по военным грузам для ВСУ в портах Одесской области. Более того, Украина может потерять этот логистический пункт уже очень скоро.

«Цепочка практически сводится к нулю. Еще некоторое время — и логистическая цепочка эта будет оборвана. Откуда они [ВСУ] будут получать боеприпасы — непонятно. Только два пути остается у них: либо в плен, либо к Создателю», — сказал Колесник.

В ночь на 16 июля российские военнослужащие вновь ударили по портам в Одессе и Одесской области. Атака пришлась на инфраструктуру для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, Россия нанесла удар по сухогрузу, доставлявшему груз для ВСУ в порт Черноморск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Владельцы культовой передачи «Каламбур» вывели миллионы рублей из России на Украину
    Россиянам назвали профессии с доходом от 250 тысяч рублей на удаленке
    Вэнс сделал неожиданное признание об одном провале администрации Трампа
    Названа цель массированной атаки ВСУ на Россию
    Телеведущий из Италии словами «мультик ваш прославился везде» описал «Машу и Медведя»
    Россиянам напомнили о преимуществе некоторых автомобилистов на АЗС
    Женщина решила спасти летучую мышь и едва не умерла
    Российский фондовый рынок ускорил снижение
    Российский Supercam S350 вызвал интерес из-за СВО
    В России заявили о возможной остановке поставок оружия для ВСУ через Одессу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok