В России заявили о возможной остановке поставок оружия для ВСУ через Одессу

Депутат Госдумы Колесник: РФ скоро полностью оборвет логистические цепочки ВСУ в Одессе

Удары армии России по военной логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая проходит через портовую инфраструктуру Одессы, способны привести к полной остановке поставок оружия для Киева. О таких возможных последствиях систематических атак российских военных заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

По словам депутата, Россия наносит точные удары именно по военным грузам для ВСУ в портах Одесской области. Более того, Украина может потерять этот логистический пункт уже очень скоро.

«Цепочка практически сводится к нулю. Еще некоторое время — и логистическая цепочка эта будет оборвана. Откуда они [ВСУ] будут получать боеприпасы — непонятно. Только два пути остается у них: либо в плен, либо к Создателю», — сказал Колесник.

В ночь на 16 июля российские военнослужащие вновь ударили по портам в Одессе и Одесской области. Атака пришлась на инфраструктуру для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, Россия нанесла удар по сухогрузу, доставлявшему груз для ВСУ в порт Черноморск.