Женщина решила спасти летучую мышь и едва не умерла

В Греции женщина спасла летучую мышь и едва не заразилась бешенством

Женщина спасла летучую мышь, упавшую в бассейн на греческом острове Лесбос, и едва не умерла. Об этом сообщает Liverpool Echo.

В мае во время двухнедельного отдыхе в поселке Петра 53-летняя Лора Хортон из Великобритании заметила тонущую в бассейне летучую мышь и, не задумываясь об опасности, вытащила ее из воды голыми руками. Зверек просидел на ее ладони около десяти минут, а затем улетел.

После этого Хортон решила загрузить фото мыши в сервис для обработки изображений Google Lens, чтобы узнать вид. Сервис ответил, что это малая вечерница, и предупредил, что вечерница могла незаметно укусить ее. Он добавил, что бешенство, которое переносят летучие мыши, почти всегда смертельно, если не начать лечение до появления симптомов.

Приглядевшись к руке, Хортон действительно заметила два крошечных прокола. Испугавшись, что заразилась, она немедленно обратилась в больницу, где ей назначили курс вакцинации против бешенства. Женщина получила три укола в Греции и четвертый — после возвращения в Великобританию.

Хортон отметила, что обратилась за помощью, потому что до этого прочла о случае канадского мальчика из Онтарио. Мышь села на лицо спящему 11-летнему ребенку и заразила его бешенством, хотя он даже не заметил укуса. Врачи не сразу смогли поставить правильный диагноз, так как родные настаивали на отсутствии контакта с животным. Спасти мальчика не удалось.