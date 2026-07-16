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Из жизни
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11:08, 16 июля 2026Из жизни

Женщина решила спасти летучую мышь и едва не умерла

В Греции женщина спасла летучую мышь и едва не заразилась бешенством
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Rudmer Zwerver / Shutterstock / Fotodom

Женщина спасла летучую мышь, упавшую в бассейн на греческом острове Лесбос, и едва не умерла. Об этом сообщает Liverpool Echo.

В мае во время двухнедельного отдыхе в поселке Петра 53-летняя Лора Хортон из Великобритании заметила тонущую в бассейне летучую мышь и, не задумываясь об опасности, вытащила ее из воды голыми руками. Зверек просидел на ее ладони около десяти минут, а затем улетел.

После этого Хортон решила загрузить фото мыши в сервис для обработки изображений Google Lens, чтобы узнать вид. Сервис ответил, что это малая вечерница, и предупредил, что вечерница могла незаметно укусить ее. Он добавил, что бешенство, которое переносят летучие мыши, почти всегда смертельно, если не начать лечение до появления симптомов.

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Приглядевшись к руке, Хортон действительно заметила два крошечных прокола. Испугавшись, что заразилась, она немедленно обратилась в больницу, где ей назначили курс вакцинации против бешенства. Женщина получила три укола в Греции и четвертый — после возвращения в Великобританию.

Хортон отметила, что обратилась за помощью, потому что до этого прочла о случае канадского мальчика из Онтарио. Мышь села на лицо спящему 11-летнему ребенку и заразила его бешенством, хотя он даже не заметил укуса. Врачи не сразу смогли поставить правильный диагноз, так как родные настаивали на отсутствии контакта с животным. Спасти мальчика не удалось.

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