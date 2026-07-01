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Из жизни
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06:32, 1 июля 2026Из жизни

Летучая мышь села на лицо спящему ребенку и заразила его смертельной болезнью

В Канаде ребенок умер от бешенства после того, как летучая мышь села ему на лицо
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Lapis2380 / Shutterstock / Fotodom  

В Канаде летучая мышь села на лицо спящему 11-летнему мальчику и заразила его бешенством, хотя он даже не заметил укуса. Об этом сообщается в отчете научного журнала Canadian Medical Association Journal.

Трагический случай произошла летом 2024 года в Северном Онтарио: мальчик проснулся от того, что у него на лице сидела летучая мышь, закрывая ему нос и рот. Испугавшись, он смахнул животное с лица, а отец позже поймал мышь и выпустил ее на улицу. Поскольку на коже ребенка не было ни крови, ни следов укуса, семья не стала обращаться за медицинской помощью. Однако спустя 19 дней ребенок почувствовал покалывание и онемение на одной стороне лица, у него началась сильная рвота.

Врачи не сразу смогли поставить правильный диагноз, так как родные настаивали на отсутствии контакта с животным. Когда бешенство подтвердилось, смертельная болезнь уже поразила нервную систему ребенка. Несмотря на интенсивную терапию в течение двух недель, спасти его не удалось.

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Это первый случай заражения бешенством в Онтарио с 1967 года. Доктор Брайан Хаммел, детский инфекционист, участвовавший в лечении, предупредил, что укусы летучих мышей часто бывают микроскопическими и не оставляют видимых следов, поэтому даже малейший контакт с кожей, особенно на лице, требует немедленной профилактики.

Ранее сообщалось, что в США енот напал на маленького мальчика. Он прыгнул на ребенка, расцарапал его и укусил.

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