17:07, 26 мая 2026Из жизни

Енот укусил маленького ребенка

В США енот укусил маленького мальчика на пляже
Юлия Юткина
Фото: Vital9s / Shutterstock / Fotodom

В штате Массачусетс, США, енот напал на маленького мальчика по имени Грейсон Коэн. Об этом сообщает WFXT.

Коэн играл с няней на детской площадке на городском пляже. Неожиданно на верхних ступеньках игрового комплекса появился енот. Он прыгнул на ребенка, расцарапал его и укусил.

Няня тут же отвезла Коэна домой. Там его забрал отец и поехал с ним в больницу. Мальчику оказали первую помощь и поставили первую инъекцию вакцины от бешенства.

Известно, что мальчику в августе будет два года. Сейчас ему ничего не угрожает. «Думаю, к счастью, мы травмированы этой ситуацией гораздо больше, чем он», — отметил его отец.

Местные власти начали поиски агрессивного енота.

Ранее сообщалось, что в городе Лейк-Дженива, США, в ресторане поймали агрессивного крупного енота. Он упал с потолка и укусил одного гостя.

