18:09, 26 мая 2026Путешествия

Пассажиры самолета оказались на 24-часовом рейсе не по своей воле

Пассажиры United Airlines совершили 24-часовой перелет из Нидерландов в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Пассажиры авиакомпании United Airlines оказались на 24-часовом рейсе из Нидерландов в США не по своей воле. Об этом сообщил портал Simple Flying.

24 мая эксплуатируемый 29 лет подряд Boeing 777 вылетел из Амстердама в Сан-Франциско. Предполагалось, что борт совершит трансатлантический перелет за 11 часов. Однако через 60 минут после взлета самолет развернулся над Северным морем и вернулся в воздушную гавань отправления на технический осмотр.

После нескольких часов простоя в Амстердаме тот же лайнер был подготовлен ко второму вылету в пункт назначения. Воздушное судно преодолело Атлантический океан, но через восемь часов полета совершило незапланированную посадку в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Причину остановки авиаперевозчик не раскрывает. В итоге лайнер американских авиалиний оказался в Сан-Франциско только утром 25 мая.

Ранее пассажиры самолета Delta Air Lines восемь часов летели «в никуда». Лайнер преодолел половину пути, однако экипаж принял решение развернуться.

