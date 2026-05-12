19:32, 12 мая 2026Путешествия

Пассажиры самолета восемь часов летели «в никуда»

Летевшие из США в Нигерию пассажиры самолета Delta вернулись в Америку
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: shulers / Shutterstock / Fotodom

Пассажиры самолета авиакомпании Delta Air Lines восемь часов провели в небе во время полета «в никуда». Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел 9 мая на рейсе из Атланты, США, в Лагос, Нигерия. Когда экипаж принял решение вернуться на аэродром отправления из-за «эксплуатационных проблем», Airbus A330 находился на середине пути. Несмотря на возможность сесть в аэропортах по пути следования, лайнер развернулся над Атлантическим океаном и вернулся в Америку.

После этого авиаперевозчик отменил второй вылет в том же направлении, чем спровоцировал транспортный хаос, — клиенты компании столкнулись с длительными задержками. Уточняется, что туристы летели на одном из устаревших широкофюзеляжных воздушных судов, поэтому причиной изменения в графике полетов могла стать техническая неисправность. Однако публичная информация о поломке обнародована не была.

Ранее двигатель самолета взорвался во время полета над Нигерией. Инцидент случился по дороге из Лагоса в Порт-Харкорт.

