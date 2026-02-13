Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
23:11, 13 февраля 2026Путешествия

Двигатель самолета взорвался прямо во время полета над Нигерией

Двигатель самолета с 80 пассажирами взорвался прямо во время полета над Нигерией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Двигатель самолета Boeing 737-700 взорвался прямо во время полета над Нигерией. Об этом сообщает «Би-би-си».

Инцидент случился во время полета из Лагоса в Порт-Харкорт. Пассажиры услышали громкий взрыв, а выглянув в иллюминатор, увидели раскуроченный двигатель.

Отмечается, что экипаж самолета, на борту которого находились 80 человек, принял решение об экстренной посадке в аэропорту Бенина. По предварительным данным, никто не пострадал.

В 2005 году в Нигерии потерпел катастрофу пассажирский самолет Boeing-737. Самолет следовал в столицу Нигерии город Абуджа (Abuja), расположенный в центральной части страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступил с призывом к Зеленскому

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    В Китае запретят нестандартные рули на автомобилях

    ВСУ отправили «отряды самоубийц» в подконтрольные России села

    Франция решила создать прямой канал связи с Россией

    Двигатель самолета взорвался прямо во время полета над Нигерией

    Апелляцию украинского скелетониста на отстранение от Олимпиады-2026 отклонили

    Рубио проигнорировал встречу по Украине

    Ведущие шоу «Что было дальше?» прокомментировали переезд в Казахстан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok