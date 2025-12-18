Реклама

Из жизни
17:09, 18 декабря 2025Из жизни

Енот упал в ресторан с потолка и укусил посетителя

В США енот провалился в ресторан сквозь потолок и укусил одного гостя
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

В городе Лейк-Дженива, США, в ресторане поймали агрессивного крупного енота. Об этом пишет Fox News.

Енот провалился в ресторан сквозь потолок. Он упал в заполненный обеденный зал и распугал всех посетителей. Один гость попытался поймать зверька, но тот укусил его. После этого к еноту больше никто не рисковал подойти: он шипел и мог поцарапать потенциальных обидчиков.

В конце концов в ресторан приехали полицейские и эксперты по диким животным. Они загнали зверька в угол и поймали петлей, которой обычно ловят собак. После енота накрыли мусорным ведром и отвезли в ветеринарную клинику.

Енота усыпили. Его должны проверить на бешенство, чтобы понять, какую помощь оказывать пострадавшему, который пока находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в штате Виргиния, США, полиция поймала необычного взломщика алкомаркета — енота. В магазине он разбил бутылки с алкоголем, попробовал его и уснул пьяным в туалете.

