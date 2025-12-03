Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:18, 3 декабря 2025Из жизни

Енот проник в алкомаркет и уснул пьяным в туалете

В США енот устроил погром в алкомаркете и уснул в туалете пьяным
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Hanover County Animal Protection and Shelter

В штате Виргиния, США, полиция поймала необычного взломщика алкомаркета. Об этом пишет People.

Полицейские прибыли к магазину после сообщения о том, что кто-то проник в здание и устроил там погром. Он сбросил бутылки с алкоголем с полок и разбил их. Осмотрев алкомаркет, полицейские нашли преступника.

Им оказался енот. После организованного беспорядка он уснул в туалете пьяным. Несмотря на высокий уровень алкогольной интоксикации, зверьку удалось выжить. Инцидент в ироническом ключе прокомментировали в полиции.

Офицер Мартин благополучно задержал нарушителя в маске и доставил его в вольер, чтобы тот протрезвел перед допросом. После нескольких часов сна и при полном отсутствии травм (за исключением, пожалуй, тяжкого похмелья и сомнительных жизненных решений) он был выпущен обратно на волю. Будем надеяться, что он усвоил, что взлом и проникновение — это не выход

заявление полиции

Ранее сообщалось, что в штате Кентукки, США, медсестра реанимировала пьяного детеныша енота. Она нашла его в мусорном баке рядом со спиртовым заводом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Грузия потребовала извинений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok