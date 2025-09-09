Из жизни
15:06, 9 сентября 2025

Медсестра реанимировала пьяного енота из мусорного бака

В США медсестра реанимировала пьяного енота из мусорного бака
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В штате Кентукки, США, медсестра по имени Мисти Комбс реанимировала пьяного детеныша енота. Об этом сообщает Lex 18.

По словам Комбс, департамент здравоохранения, в котором она работает, находится рядом со спиртовым заводом. Однажды она выходила с работы с коллегами и заметила бегающего вокруг мусорного бака енота. Она заглянула внутрь и увидела там двух детенышей.

Комбс объяснила, что у нее сработал материнский инстинкт. Она достала одного маленького енота лопатой. Тот сразу побежал к матери. Второй детеныш был без сознания. Он лежал на дне мусорного бака мордочкой вниз среди персиков, замоченных в самогоне. Комбс предположила, что их выбросили сотрудники завода.

Женщина принялась проводить опьяневшему еноту сердечно-легочную реанимацию. После она положила его на бок и стала бить ладонью его по спине, пока зверек не откашлял алкоголь из легких. «Все это время я боялась, что он очнется и укусит меня, — призналась Комбс. — Еноты переносят бешенство, поэтому я боялась этого».

В конце концов енот пришел в себя, и его отвезли к ветеринару. Когда зверек протрезвел, его выпустили обратно в дикую природу рядом с тем самым баком. Комбс рассказала, что до этого случая никогда еще не реанимировала животных.

Ранее сообщалось, что в американском штате Массачусетс женщину атаковал агрессивный енот. Мелкий хищник успел нанести женщине травмы — глубокие царапины на лице и руках.

