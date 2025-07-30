Енот напал на женщину и ее собак

В США агрессивный енот нанес травмы женщине и ее собакам

Женщину в США атаковал агрессивный енот. Об этом сообщает WYMT.

Кэтрин Ванбускирк, жительница штата Массачусетс, выпускала своих собак Руби и Блю в собственный сад около часа ночи, когда дикое животное неожиданно напало на нее. Енот подпрыгнул и вцепился ей в лицо. «Он бросался на меня с разных сторон, царапал и кусал за руки и ноги», — рассказала пострадавшая, описывая, как отчаянно пыталась отбиться от енота. Мелкий хищник успел нанести женщине травмы — глубокие царапины на лице и руках.

Женщине удалось запереться в доме и вызвать скорую помощь. В больнице ей сделали прививки от бешенства и назначили курс антибиотиков. Больше всего Кэтрин беспокоилась за Руби, которая пропала после нападения. Однако позже ее нашли. Теперь хозяйка обрабатывает участок специальными средствами, чтобы отпугнуть енотов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас студентка Мишель Данос стала четвертой жертвой бешеной лисы в парке Purgatory Creek Natural Area. Ей удалось отбиться от хищницы только с шестой попытки.