Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:01, 16 июля 2026Ценности

В сети восхитились внешностью 73-летнего Пирса Броснана на свидании с женой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daily Stardust / BACKGRID / Legion-Media.com

В сети восхитились внешностью ирландского актера Пирса Броснана на свидании с женой, американской актрисой и журналисткой Кили Шэй Смит. Материал публикует Daily Mail.

73-летний артист вместе с 62-летней избранницей посетил популярный у знаменитостей ресторан E Baldi в Беверли-Хиллз. Он был в белой рубашке с расстегнутым воротом и черных брюках и туфлях. Также исполнитель роли Джеймса Бонда предстал с зачесанными назад седыми волосами, с усами и бородой. В свою очередь, его супруга надела белое платье и желтую кофту.

Читатели издания оценили фото в комментариях. «В свои 73 года он по-прежнему очень привлекателен», «Все еще такой красавец», «До сих пор великолепен!» — указали пользователи.

Ранее в июле 83-летний американский актер кино и телевидения Харрисон Форд впечатлил внешностью на велопрогулке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Владельцы культовой передачи «Каламбур» вывели миллионы рублей из России на Украину
    Россиянам назвали профессии с доходом от 250 тысяч рублей на удаленке
    Вэнс сделал неожиданное признание об одном провале администрации Трампа
    Названа цель массированной атаки ВСУ на Россию
    Телеведущий из Италии словами «мультик ваш прославился везде» описал «Машу и Медведя»
    Россиянам напомнили о преимуществе некоторых автомобилистов на АЗС
    Женщина решила спасти летучую мышь и едва не умерла
    Российский фондовый рынок ускорил снижение
    Российский Supercam S350 вызвал интерес из-за СВО
    В России заявили о возможной остановке поставок оружия для ВСУ через Одессу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok