В сети восхитились внешностью 73-летнего Пирса Броснана на свидании с женой

В сети восхитились внешностью ирландского актера Пирса Броснана на свидании с женой, американской актрисой и журналисткой Кили Шэй Смит. Материал публикует Daily Mail.

73-летний артист вместе с 62-летней избранницей посетил популярный у знаменитостей ресторан E Baldi в Беверли-Хиллз. Он был в белой рубашке с расстегнутым воротом и черных брюках и туфлях. Также исполнитель роли Джеймса Бонда предстал с зачесанными назад седыми волосами, с усами и бородой. В свою очередь, его супруга надела белое платье и желтую кофту.

Читатели издания оценили фото в комментариях. «В свои 73 года он по-прежнему очень привлекателен», «Все еще такой красавец», «До сих пор великолепен!» — указали пользователи.

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