Названа настоящая причина потери спутника «Метеор-М»

Головная часть ракеты-носителя «Союз-2.1б» упала в Атлантический океан из-за неисправности аппаратуры ГЛОНАСС и GPS, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли страны.

«По предварительным данным, произошла техническая неисправность в аппаратуре спутниковой навигации, которая установлена на разгонном блоке, работает по сигналу ГЛОНАСС и GPS и повышает точность выведения "Фрегатом" космических аппаратов на целевые орбиты», — сказал собеседник агентства.

В результате после отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» разгонный блок неправильно сориентировался. Из-за этого он вошел в плотные слои атмосферы и упал в Атлантический океан, заключил источник.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября в 08:41 по московскому времени. Из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. Это был второй пуск с космодрома Восточный. Главная нагрузка, трехтонный спутник «Метеор-М», был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей.

В сети появились возможные снимки и видео разваливающейся на куски головной части ракеты-носителя.