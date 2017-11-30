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Провальный пуск с Восточного назвали «летными испытаниями»

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Директор филиала госкорпорации «Роскосмос»на космодроме Восточный Константин Чмаров назвал неудавшийся пуск ракеты «Союз-2.1б» «летными испытаниями». Об этом он заявил в интервью информационному агентству «Амур.инфо».

«Задача выполнена космодромом превосходно. Летные испытания прошли превосходно. Вывод полезной нагрузки параллельно с летными испытаниями — не выполнен. Вы знаете, что вся история ракетно-космической техники связана в том числе и с авариями и даже с трагедиями», — сказал чиновник.

По его мнению, «задача пуска была бы не выполнена, если бы был штатный запуск, космодром работал в штатном режиме, мы выполняли бы функции перевозчика». Чмаров отметил, что «космодром наращивается, модернизируется, приобретает современный облик, может выполнять универсальные задачи».

Директор филиала также прокомментировал высказывание протодиакона Андрея Кураева об ответственности церкви за аварию. «Во-первых, это православная традиция, которая поддерживается на космодромах Байконур, Плесецк, естественно, и на Восточном. Второй пуск, как и первый, был освящен. Все ракетно-космические испытатели свято чтут традиции», — сказал чиновник.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. Это был второй пуск с главного космодрома страны. Главная нагрузка — трехтонный спутник «Метеор-М» — был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. После аварии «Роскосмос» сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.

Ранее Кураев заявил, что «очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг». Протодиакон имел в виду освящение ракеты, спутника и персонала Восточного перед неудачным запуском.

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