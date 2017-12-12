Помощник Путина назвал «Роскосмос» «ни фига не зарабатывающим»

Корпорация «Роскосмос» не умеет зарабатывать деньги, считает помощник президента России Андрей Белоусов. Об этом сообщает РБК.

По словам Белоусова, в «Роскосмосе» работают 220 тысяч человек. «Из 90 организаций примерно две трети это научные конструкторские организации. И вот эта огромная масса людей ни фига не может заработать деньги. Это нормально?» — сказал он.

Как сказал помощник главы государства, такие проекты корпорации, как система «Глонасс» или работа МКС, — «железо, эта вся форма деятельности — не деньги, извините».

«Я все жду, когда Роскосмос придет и скажет: давайте ФЦП (федеральную целевую программу развития космоса — прим. «Ленты.ру») закроем, дайте деньги в капитал, я буду зарабатывать. Вот это будет действительно поворот», — добавил Белоусов.

Федеральную космическую программу до 2025 года правительство России утвердило в марте 2016-го. Ее объем — 1,4 триллиона рублей.

Программа предполагает в том числе запуски космических аппаратов, корпорация планирует к 2025 году увеличить орбитальную группировку с 32 до 41 спутника. «Роскосмос» запускает аппараты с Байконура и Восточного — с этого космодрома провели пока два пуска ракет-носителей, один из которых оказался неудачным. Ракета «Союз-2.1б» с 19 спутниками упала в Атлантику 28 ноября.