Неудачный пуск с Восточного списали на нестыковку 20-летней давности

Первый заместитель главы «Роскосмоса» Александр Иванов назвал причину неудачного пуска с космодрома Восточный ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками, сообщает РИА Новости.

«НПО Автоматики производит систему управления ракеты-носителя, и школа НПЦАП — системы управления разгонными блоками. У них разные вещи, эта нестыковка заложена еще 20 лет назад», — сказал Иванов и заметил, что в данном случае специалисты «напоролись на разницу двух школ».

Чиновник указал «на несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока». «Алгоритм работы системы управления привел к некорректному определению ориентации блока после отделения от ракеты-носителя при неверно выставленных начальных азимутах ракеты-носителя и разгонного блока на стартовом комплексе. При этом существующие методы математического моделирования не могли выявить подобной ошибки», — сказал Иванов.

В момент отделения разгонного блока от носителя ошибка по вращению составляла 363 градуса, отметил представитель Роскосмоса. «Фрегат» начал разворот, но не успел его отработать, так как, согласно циклограмме полета, включился маршевый двигатель, который придал импульс при неверно ориентированном блоке. После этого началось падение головной части ракеты в океан.

По его словам, у «Роскосмоса» нет никаких замечаний к работе космодрома Восточный, ракеты-носителя «Союз» и разгонного блока «Фрегат».

Третий пуск с космодрома, ранее запланированный на 22 декабря 2017 года, перенесен на конец января 2018 года. К этому времени планируется решить программные ошибки, связанные со стартами на Восточном. Комиссию по выявлению виновных в аварии возглавит глава «Роскосмоса» Игорь Комаров. Оглашение результатов ее работы должно произойти до конца месяца.

Неполадки не повлияют на пуск ракеты «Зенит» с Байконура, запланированный на 26 декабря 2017 года, подчеркнули в Роскосмосе.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени. Вскоре после старта ракеты Рогозин поздравил сотрудников космодрома с успешных пуском. Однако после из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна.

Главная нагрузка — трехтонный спутник «Метеор-М» — был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Предполагается, что но сгорел в атмосфере, а его обломки утонули в Атлантическом океане. Стоимость пуска «Союз-2.1б» с Восточного оценивается в три миллиарда рублей. После аварии «Роскосмос» сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.