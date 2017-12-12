Рогозин раскритиковал выводы «Роскосмоса» о неудачном пуске с Восточного

Выводы аварийной комиссии госкорпорации «Роскосмос» относительно причин неудачного пуска с космодрома Восточный ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками нельзя считать полностью объективными. Об этом во вторник, 12 декабря, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве оборонную и космическую отрасли, в своем Twitter.

«Результаты работы аварийной комиссии "Роскосмоса" не могут считаться полными и до конца объективными, поскольку не отвечают на главный вопрос: как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность?» — написал Рогозин.

Ранее во вторник первый заместитель главы «Роскосмоса» Александр Иванов в качестве причины неудачного пуска назвал нестыковку 20-летней давности. «НПО Автоматики производит систему управления ракеты-носителя, и школа НПЦАП — системы управления разгонными блоками. У них разные вещи, эта нестыковка заложена еще 20 лет назад», — пояснил Иванов, отметив, что в данном случае специалисты «напоролись на разницу двух школ».

Чиновник подчеркнул, что у «Роскосмоса» нет никаких замечаний к работе космодрома Восточный, ракеты-носителя «Союз» и разгонного блока «Фрегат».

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени. Вскоре после старта ракеты Рогозин поздравил сотрудников космодрома с успешных пуском. Однако позже из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна.

Главная нагрузка — трехтонный спутник «Метеор-М» — был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Предполагается, что он сгорел в атмосфере, а его обломки утонули в Атлантическом океане. Стоимость пуска «Союз-2.1б» с Восточного оценивается в три миллиарда рублей. После аварии «Роскосмос» сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!