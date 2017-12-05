«Роскосмос» заявил об отсутствии системных проблем и успешных летных испытаниях

Исполнительный директор по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры «Роскосмоса» Андрей Мазурин назвал «летными испытаниями» провальный пуск с Восточного спутника «Метеор-М». Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде». Ранее подобное заявлял директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный Константин Чмаров.

«Говорить о полосе неудач, о системных проблемах не стоит. Надо учитывать, что при пусках с Восточного мы еще проводим летно-конструкторские испытания», — полагает Мазурин.

«Регулярная эксплуатация — это работа по отлаженной документации. Когда все составные части пуска выверены. Например, когда ракета привезена на стартовый комплекс, ее установщик поднимает и устанавливает сразу туда, куда надо. На летных испытаниях происходит отработка, доведение технологии, когда первый раз встречаются ракета и старт, когда ракета первый раз выходит на данную орбиту. Ситуация, когда не сработали синхронно две составные части — разгонный блок и ракета, — это тоже элемент испытаний. Ракета новая, наземное оборудование новое», — сказал Мазурин.

Исполнительный директор «Роскосмоса» добавил, что отложенный первый пуск с Восточного, когда «кабель был неправильно распаян и сигнал не прошел», также был «элементом испытаний».

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. Сразу после старта ракеты Рогозин поздравил сотрудников космодрома с успешных пуском.

На следующий день провальный пуск с главного космодрома страны директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на Восточном Константин Чмаров назвал «летными испытаниями».

Главная нагрузка, трехтонный спутник «Метеор-М», был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, сгорел в атмосфере, а его обломки утонули в Атлантическом океане. Стоимость пуска «Союз-2.1б» с Восточного оценивается в три миллиарда рублей. После аварии «Роскосмос» сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.