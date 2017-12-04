Рогозина отчитали за неудачный пуск с Восточного

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказал неудовлетворение работой чиновников, раньше времени отчитавшихся об удачном пуске ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.

«Плохо и то, что все начальники бодро успели отрапортовать о том, что пуск был произведен в соответствии со штатными показателями и что все хорошо. Это вообще недопустимо», — заявил председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Медведев потребовал призвать к ответственности виновных за аварию спутника. «Дмитрий Олегович, я надеюсь, вы понимаете всю серьезность этой истории», — обратился глава кабинета министров к вице-премьеру Дмитрию Рогозину, курирующему в правительстве космическое направление.

Медведев также заявил, что ожидает от своего заместителя предложений, которые позволили бы исправить сложившуюся ситуацию, в том числе и в части репутационных потерь отрасли. «Никакие страховые выплаты не покрывают тех издержек, которые мы в этом случае несем», — отметил премьер.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. Вскоре после старта ракеты Рогозин поздравил сотрудников космодрома с успешных пуском.

На следующий день провальный пуск с главного космодрома страны директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на Восточном Константин Чмаров назвал «летными испытаниями».

Главная нагрузка, трехтонный спутник «Метеор-М», был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, сгорел в атмосфере, а его обломки утонули в Атлантическом океане. Стоимость пуска «Союз-2.1б» с Восточного оценивается в три миллиарда рублей. После аварии «Роскосмос» сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.