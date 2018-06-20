В «Роскосмосе» нашли нарушений на сотни миллиардов рублей

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин объявил, что более 40 процентов нарушений, выявленных аудиторами ведомства в 2017 году, относились к деятельности «Роскосмоса». Об этом сообщает «Интерфакс».

Материалы по теме Все ниже и ниже «Роскосмос» умирает. Нужны новые миллиарды и другие жертвы

«Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1,865 триллиона. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году и 3,5 раза больше, чем в 2015-м, — заявил Кудрин на пленарном заседании в Госдуме с годовым отчетом о деятельности Счетной палаты за 2017 год. — Сразу скажу, что 760 миллиардов из этой суммы — это нарушения по учету в "Роскосмосе". В том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела».

Отмечается, что 43,6 процента от общего объема относятся к нарушениям бухгалтерского учета. Еще 32 процента — нарушения при формировании и исполнении бюджетов.

В феврале сообщалось, что «Роскосмос» погасил задолженность перед Минфином в размере 46,9 миллиарда рублей. Ранее «Роскосмос» признали худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств, поскольку госкорпорация выплатила 9,5 миллиарда рублей из 52 запланированных.

В 2017 году корпорация получила из бюджета 138 миллиардов рублей, годом ранее — 201 миллиард. На 2018-й бюджетные год расходы на «Роскосомос» запланированы на уровне 129 миллиардов рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!