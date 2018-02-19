«Роскосмос» без денег погасил долг в 47 миллиардов рублей

«Роскосмос» погасил задолженность перед Минфином в размере 46,9 миллиарда рублей, сообщает Счетная палата в отчете об исполнении бюджета за 2017 год.

В документе отмечается, что в конце декабря 2017 года стороны провели некассовую операцию «в части поступления прочих неналоговых доходов, запланированных как погашение задолженности прошлых лет по международным договорам Федерального космического агентства в сумме 46,9 миллиарда рублей».

Таким образом, задолженность «Роскосмоса» перед бюджетом погашена взаимозачетом с погашением задолженности федерального бюджета перед госкорпорацией, рассказала РБК специалист юридической компании ФОСБИ Наталья Агеичева. По ее мнению, речь идет о фактическом сокращении лимитов расходов «Роскосмоса» на 46,9 миллиарда рублей.

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В январе Минфин назвал «Роскосмос» худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств, поскольку госкорпорация выплатила 9,5 миллиарда рублей из 52 запланированных.

О долге перед ведомством в размере 47 миллиардов РБК сообщило в октябре 2017-го. По данным Счетной палаты, речь идет о долгах по доходам от иностранных контрагентов.

В 2017 году корпорация получила из бюджета 138 миллиардов рублей, годом ранее — 201 миллиард. На 2018-й бюджетные расходы на «Роскосмос» запланированы на уровне почти 129 миллиардов рублей.

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