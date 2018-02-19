«Роскосмос» согласился приватизировать МКС

«Роскосмос» готов обсуждать передачу российского сегмента МКС в концессию группе компаний S7, сообщают «Известия».

По информации издания, к обсуждению деталей возможного соглашения госкорпорация сможет приступить, когда получит соответствующее письменное обращение от S7.

«Инициатива S7 по развитию частно-государственного партнерства в космосе соответствует видению госкорпорации о перспективах исследования космического пространства в ближайшем будущем», — отметили в «Роскосмосе».

Гендиректор «S7 космические транспортные системы» Сергей Сопов 13 февраля говорил «Известиям», что компания готова взять в концессию российский сегмент МКС.

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Опрошенные изданием эксперты полагают, что развитие государственно-частного партнерства дает возможность сохранить МКС после 2024 года.

«Безусловно, МКС как инфраструктурный объект должна быть сохранена, — полагает член экспертного совета при правительстве России Андрей Ионин. — Возле Земли должна быть обитаемая станция. Но освоение ближнего космоса — это в первую очередь задача бизнеса. А государство в партнерстве с частными компаниями должно сосредоточиться на исследовании дальнего космоса».

Российская компания S7 Space («С7 Космические транспортные системы») владеет космодромом «Морской старт» (расположен в Тихом океане у берегов американского штата Калифорния) и занимается запусками с Байконура в рамках «Наземного старта».

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