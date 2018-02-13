Раскрыта стоимость космодрома «Морской старт»

Генеральный директор «S7 Космические транспортные системы» Сергей Сопов рассказал о стоимости плавучего космодрома «Морской старт» и оценил, во сколько обойдется вывод его из консервации. Об этом пишет газета «Известия».

«Общая сумма инвестиций в приобретение космодрома "Морской старт", включая вывод его из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Вопрос о привлечении каких-либо дополнительных средств пока не обсуждается», — заявил Сопов.

По его словам, компания уже получила разрешение от Госдепартамента США на покупку плавучего космодрома. Сопов рассчитывает, что сделка будет закрыта в начале 2018 года. При этом первый запуск будет произведен лишь в конце 2019 года. Всего компания заказала 12 ракет-носителей «Зенит», сборка которых производится в США, и этого количества хватит до 2022 года.

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Работа по созданию плавучего космодрома «Морской старт» началась в 1995 году. Учредителями одноименной компании стали Boeing, РКК «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш».

Летом 2009 года компания «Морской старт» объявила о своем банкротстве, а после реорганизации ведущую роль в проекте получила РКК «Энергия». О том, что платформу выкупит дочерняя структура компании S7 Group, стало известно в сентябре 2016 года.

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