«Южмаш» обнародовал масштабы производства «Зенитов»

Украинский завод «Южмаш», расположенный в Днепропетровске (переименован Верховной Радой в Днепр), сообщил о текущих темпах работ по сборке ракет «Зенит».

«Производство ракет-носителей семейства "Зенит" продолжается. Прямо сейчас два изделия находятся в активном производстве. Еще одно, под национальный телекоммуникационный спутник "Лыбидь", ждет дофинансирования», — отмечается в публикации.

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Ранее глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко заявлял, что «надо будет сделать все необходимое для того, чтобы уже во второй половине 2018-го Украина получила собственный спутник связи на околоземной орбите».

В настоящее время «Лыбидь» находится у российского головного разработчика — расположенной в Железногорске (Красноярский край) компании «Информационные спутниковые системы».

Последний пуск украинской ракеты (версии «Зенит-2SБ» с российским разгонным блоком «Фрегат-СБ») состоялся 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур. Носитель вывел на целевую орбиту спутник Angosat-1, спустя некоторое время аппарат перестал выходить на связь. Наиболее вероятными причинами неполадок называется отказ передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей.

Заказчиком производства ракет «Зенит» для «Морского старта» и «Наземного Старта» выступает S7 Space, которая является единственной российской частной компанией, осуществляющей космические пусковые услуги.

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