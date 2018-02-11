Уникальный запуск «Прогресса» перенесли

Ракета «Союз-2.1А», которая должна была вывести грузовой корабль «Прогресс МС-08», не стартовала в расчетное время с космодрома Байконур. Об этом в воскресенье, 11 февраля, передает «Интерфакс».
Как сообщил агентству источник в ракетно-космической отрасли, запуск будет перенесен на резервную дату — 13 февраля. «Очередная попытка запуска будет предпринята во вторник. Корабль уже не сможет по баллистическим условиям причалить к МКС за 3,5 часа, как планировалось. Будет предпринята двухсуточная схема», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, предположительно, причиной возникновения нештатной ситуации стали проблемы в системе управления ракеты-носителя. В частности, это может быть связано с ошибкой компьютера системы управления. «Там мог возникнуть конфликт или ошибка в работе компьютерной системы. Это будет проверяться в первую очередь», — пояснил источник.
Космический корабль планировалось запустить к Международной космической станции (МКС) 11 февраля в 11:58:44 по московскому времени. Как отмечали в «Роскосмосе», корабль должен был впервые в истории достигнуть МКС всего за 3,5 часа благодаря новой укороченной двухвитковой схеме. На сегодняшний день традиционной считается четырехвитковая схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.