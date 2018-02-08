НАСА одобрило замену российскому «Прогрессу»

НАСА утвердило сроки первой миссии грузовика Dream Chaser. К МКС космический корабль отправится в конце 2020 года, сообщает компания Sierra Nevada.

Космический корабль рассчитан на транспортировку на низкую околоземную орбиту до 5,5 тонн полезной нагрузки и способен обеспечить возвращение на землю до двух тонн грузов. Запуск многоразового Dream Chaser, дизайн которого напоминает советский экспериментальный аппарат серии БОР-4, предполагает использование тяжелых ракет Atlas V или Falcon 9.

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В настоящее время в распоряжении НАСА имеется два американских грузовых корабля: Dragon (создан SpaceX) и Cygnus (разработан Orbital ATK). Также грузы на МКС доставляют российские корабли серии «Прогресс» и японские HTV (H-II Transfer Vehicle).

Sierra Nevada выиграла контракт с НАСА в 2016 году. По условиям договора в период с 2020 по 2024 год предполагается как минимум шесть полетов Dream Chaser к МКС.

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