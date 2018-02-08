Космический аппарат-убийца догнал европейский спутник

Китайский экспериментальный космический аппарат Shijian-17, находящийся на околоземной орбите, приблизился к европейскому спутнику связи Inmarsat-3F3. Об этом сообщила компания Analytical Graphics (США), занимающаяся поддержкой трекинга ComSpOC (Commercial Space Operations Center).

По расчетам компании, Shijian-17 достигнет Inmarsat-3F3 в течение дня, а примерно через три дня он уже приблизится к китайскому военному спутнику связи Chinasat-20 (Zhongxing-20).

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Космический аппарат Shijian-17 массой около четырех тонн запущен на геостационарную орбиту 3 ноября 2016 года китайской ракетой Long March 5. Это стало первым в истории страны стартом собственного тяжелого носителя.

Shijian-17, создание которого финансировалось Китайской академией космических технологий, оснащен солнечными и литий-ионными батареями, а также ионными двигателями. Кроме демонстрации перспективных спутниковых технологий, в задачи космического аппарата входит наблюдение и удаленное взаимодействие с другими спутниками.

Inmarsat-3F3 запущен в 1996-м, Chinasat-20 — в 2003-м. К настоящему времени расчетный срок службы космических аппаратов закончился, однако, согласно данным ComSpOC, спутники номинально продолжают эксплуатироваться.

В докладе, подготовленном в январе 2018 года для Пентагона специалистами разведуправления J-2, отмечается, по данным The Washington Free Beacon, что к 2020 году в распоряжении Китая и России окажутся технологии ликвидации отдельных спутников.

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