Россия испытала спутник-убийцу

Космические войска России успешно испытали маневрирующий спутник, способный подлетать к другим орбитальным аппаратам, осматривать их и при необходимости перехватывать, сообщили «Известиям» в Минобороны.

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В ходе тестов спутник отстыковался от околоземной платформы «Космос-2519», запущенной 23 июня 2017 года. Аппарат, поменяв орбиту, вернулся к платформе и осмотрел ее.

В результате испытаний по управлению маневрирующим военным спутником протестированы наземные и орбитальные средства связи, проверены методики баллистических расчетов и программное обеспечение. Также подтверждена возможность автоматической отстыковки спутника от платформы, дистанционного управления его полетом и использования бортового оборудования.

Подобные спутники-убийцы, в перспективе предназначенные не только для наблюдения за другими аппаратами, но и их перехвата, станут важным элементом российской орбитальной группировки, выполняя, как отмечает издание, сдерживающую роль в космической военной гонке.