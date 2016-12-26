Российский спутник-убийца произведет реактивную струю

Госкорпорация «Роскосмос» приступила к разработке аппарата, который будет производить реактивную струю. Она позволит уничтожить, то есть вывести с околоземной орбиты в плотные слои атмосферы, космический мусор. Об аппарате, оснащенном ионными двигателями, газете «Известия» рассказал генеральный директор ЦНИИмаша Олег Горшков.

«Замысел оригинален: аппарат снабжается ионными двигателями с противоположных сторон. Спутник приближается к отработавшему космическому аппарату и включает двигатели на равную мощность с противоположных сторон. За счет этого он остается на месте и струей одного из двигателей меняет параметры орбиты неработающего объекта», — сказал глава организации.

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Время действия ионной струи спутника-убийцы определяется целями и возможностями (мощностью двигателя) аппарата. «Оценки показывают, что при мощности двигателя около 5 киловатт время увода спутника-мишени займет до 15 суток в зависимости от массы и габаритов», — отметил Горшков.

Согласно данным автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, летом 2016 года на околоземных орбитах находилось 17,8 тысячи объектов размером более 10 сантиметров, около 700 тысяч — более 1 сантиметра, размером более 1 миллиметра — не менее 1 миллиарда объектов. Больше всего космического мусора оставили на орбите Россия — 6171 объект, далее значатся США (5087 объектов) и Китай (3632 объекта).