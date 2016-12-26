НАСА представило качественный снимок Пандоры

Станция Cassini сделала один из самых качественных снимков Пандоры — естественного спутника Сатурна неправильной формы (иногда называется Сатурном XVII), влияющий на его кольцо F. Фотография доступна на сайте НАСА.

Снимок сделан 18 декабря 2016 года, когда Cassini приблизился на минимальное за время своей миссии расстояние к Пандоре — 40,5 тысячи километров. Масштаб изображения составляет 240 метров на пиксель.

Пандора Фото: NASA

Материалы по теме От Mariner до New Horizons Почему США считают себя лидерами в космосе

Миссия Cassini-Huygens — совместный проект НАСА и Европейского космического агентства. Основная цель — исследование Сатурна, его колец и Титана, самого крупного спутника планеты.

Для этого 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде был запущен автоматический космический корабль. 1 июля 2004-го он вышел на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника отделился зонд Huygens, который 14 января 2005 года высадился на поверхности Титана.