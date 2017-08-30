«Союз» неудачно вывел шесть спутников

Из 73 спутников, запущенных 14 июля 2017 года на российской ракете «Союз-2.1а», четыре не выходят на связь, а два оказались на незапланированных орбитах. Об этом сообщает издание Space News.

На связь не выходят четыре российских спутника: два кубсата от Dauria Aerospace, студенческий «Искра-МАИ-85» (Московский авиационного института) и собранный в Московском государственном университете на краудфандинговые средства «Маяк». На незапланированных орбитах оказалась пара американских спутников: Lemur-2 (компании Spire Global) и Flock 2k (от Planet Labs).

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Причины сложившейся ситуации пока не ясны. Рассматриваются различные сценарии, в том числе проблемы как с космическим аппаратом, так и с ракетой.

Старт ракеты «Союз-2.1а» 14 июля произошел с рекордным для российского носителя числом спутников. До этого российский рекорд по числу одновременно запущенных спутников (36 аппаратов) принадлежал российско-украинской конверсионной ракете «Днепр», стартовавшей 20 июня 2014 года с полигона Капустин Яр. Международный рекорд принадлежит Индии, которая 15 февраля 2017 года на носителе PSLV-XL запустила 104 спутника.