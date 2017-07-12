Блогеры из ЕС тайно пробрались на Байконур и станцевали на крыле корабля «Буран»

Видео: Exploring the Unbeaten Path / YouTube

Создатели канала Exploring the Unbeaten Path (Нидерланды) выложили на YouTube видео с заброшенным на Байконуре ангаром, где находится разрушающийся советский космический корабль «Буран». О 15-минутном ролике сообщает издание Ars Technica.

«Наше самое безумное и опасное приключение», — написали под видео его создатели. Журналист Ars Technica Эрик Бергер полагает, что съемка не была согласована с руководством Байконура, а блогеры ночью тайно пробрались на охраняемый объект.

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«Было высказано предположение, что видео могло быть сделано совместно с российской или казахстанской стороной, в чем я не уверен. Российские космические чиновники гордятся программой "Буран", но не ее печальным наследием — потерянным (из-за обрушения крыши ангара — прим. «Ленты.ру») в 2002 году кораблем и заброшенными и гниющими сегодня транспортными средствами. Я также не думаю, что они приветствовали бы образы авантюриста, танцующего на крыле орбитального корабля в футболке с молотом и серпом», — полагает Бергер.

В мае 2017 года группа руферов из России, Украины и Великобритании пробралась в заброшенный ангар с «Бураном», его посещение не было согласовано с руководством Байконура.

В разработке комплекса «Энергия-Буран» (сверхтяжелой ракеты «Энергия» и многоразового корабля «Буран»), как отмечается на сайте РКК «Энергия», «участвовало 1206 предприятий и организаций почти ста министерств и ведомств, были задействованы крупнейшие научные и производственные центры России, Украины, Белоруссии и других республик СССР». Ракета была запущена два раза, корабль — один, все старты были успешными.