Ракета «Союз» стартовала с рекордным числом спутников

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с рекордным для России количеством спутников. Отделение третьей ступени носителя с 73 аппаратами должно произойти в 09:45 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» произошел 14 июля 2017 года в 09:36 по московскому времени с космодрома Байконур, отделение первой ступени (четырех боковых блоков) произошло спустя две минуты, второй — через пять.

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В качестве полезной нагрузки в головную часть носителя установлен космический аппарат «Канопус-В-ИК» и группа из 72 малых спутников. Отделение большего аппарата от разгонного блока запланировано на 10:38 по московскому времени, малых аппаратов в три этапа вплоть до 17:41 по московскому времени. В 18:18 «Фрегат» должен сойти с орбиты.

До этого российский рекорд по числу одновременно запущенных спутников (36 аппаратов) принадлежал ракете «Днепр», стартовавшей 20 июня 2014 года с полигона Капустин Яр. Международный рекорд принадлежит Индии, которая 15 февраля 2017 года на носителе PSLV-XL запустила 104 спутника.