США подготовили пилотируемый корабль Orion

Lockheed Martin в сентябре 2018 года завершит сборку пилотируемого корабля Orion, сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы американской корпорации Гэри Нэпьер.

В настоящее время на сборочном предприятии НАСА, расположенном близ Нового Орлеана в штате Луизиана, идет сварка семи основных крупных составных частей капсулы.

«Сварка герметичной конструкции капсулы завершится в сентябре 2018 года, после чего та будет отправлена в Космический центр имени Джона Кеннеди [на мысе Канаверал в штате Флорида]», — заявил Нэпьер.

Данный космический аппарат, предназначенный для пилотируемых полетов, является вторым экземпляром Orion. Первый аппарат, сборка которого в настоящее время завершается в штате Флорида, не предназначен для пилотируемых миссий. Данная модель создается для тестирования технологий, в отличие от нее второй образец на 30 процентов легче.

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Orion в беспилотном режиме впервые совершил облет вокруг Земли в 2014 году. Тогда в ходе тестового запуска, проводимого тяжелой ракетой Delta IV, космический аппарат удалился от планеты на расстояние 5,8 тысячи километров и пересек радиационный пояс. Следующие пуски Orion предполагают беспилотный (в 2019-м) и пилотируемый (в 2021-м) облеты Луны.

К спутнику Земли космический корабль должна выводить сверхтяжелая ракета-носитель SLS (Space Launch System), создание которой практически завершила компания Boeing. На низкую опорную орбиту ракета способна выводить от 70 до 130 тонн полезной нагрузки. Связка SLS и Orion предназначена для полетов в далекий космос, в частности, к Луне, астероидам и Марсу.

Также в США разрабатываются пилотируемые корабли для полетов на низкую околоземную орбиту (не оснащенные противорадиационной защитой и запускаемые тяжелыми носителями), в частности, к МКС. Первые беспилотные полеты космические корабли Dragon 2 (создается SpaceX) и Starliner (разрабатывается Boeing) должны совершить в 2018 году.

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