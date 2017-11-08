Пуск американской сверхтяжелой ракеты показали на видео

Видео: NASA's Marshall Center / YouTube

Центр космических полетов имени Джорджа Маршалла (США) представил анимацию старта американской сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System). Об этом сообщает Popular Mechanics.

Первый запуск носителя запланирован на 2019 год. Ракета предназначена для выведения пилотируемого корабля Orion, в том числе для миссий к Луне и Марсу.

Ранее пуск SLS неоднократно откладывали, изначально его планировали на 2016 год. Как пишет Popular Mechanics, высота ракеты — 102 метра, это больше, чем статуя Свободы, высота которой 93 метра.