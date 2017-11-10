Запуск лунного корабля показали на видео

Космический центр имени Линдона Джонсона (НАСА, США) показал анимацию испытания пилотируемого лунно-марсианского корабля Orion под названием Ascent Abort-2, запланированного на апрель 2019 года. Данный тест позволит проверить систему спасения капсулы с астронавтами.

Реальное испытание продлится три минуты. Аппарат разовьет скорость более 1,6 тысячи километров в час и поднимется на высоту около десяти километров. Первый пуск сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) с Orion должен состояться в период с декабря 2019-го по июнь 2020-го.