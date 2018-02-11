«Роскосмос» анонсировал на воскресенье уникальный запуск космического корабля

Космический корабль «Прогресс МС-08» с различными грузами будет в воскресенье в 11:58:44 по московскому времени запущен к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1а». Об этом со ссылкой на агентство «Роскосмос» сообщает ТАСС.

Как отмечают в агентстве, «Прогресс» должен достигнуть МКС всего через 3,5 часа, сделав только два витка. «Корабль «Прогресс МС-08» планируется отправить по двухвитковой схеме, однако окончательное решение будет принято после первого витка (через полтора часа от старта), после того, как специалисты оценят параметры орбиты «грузовика». В случае положительного решения, его стыковка со станцией состоится в тот же день в 15:25 по московскому времени», — заметили в «Роскосмосе».

На случай отрицательного решения после первого витка корабль полетит по резервной траектории. Тогда он достигнет МКС за двое суток.

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«Прогресс» должен доставить на станцию 1340 килограмм сухих грузов, 640 килограмм топлива, 420 — воды, 46 — сжатого воздуха в баллонах. Также в грузовом отсеке корабля уложено научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, контейнеры с продуктами, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

7 февраля компания Илона Маска SpaceX запустила на гелиоцентрическую орбиту тяжелую ракету Falcon Heavy с электромобилем Tesla. В «Роскосмосе» назвали запуск Falcon Heavy «хорошим трюком и промоакцией перед инвесторами».

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