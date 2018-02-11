«Роскосмос» анонсировал на воскресенье уникальный запуск космического корабля

Космический корабль «Прогресс МС-08» с различными грузами будет в воскресенье в 11:58:44 по московскому времени запущен к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1а». Об этом со ссылкой на агентство «Роскосмос» сообщает ТАСС.
Как отмечают в агентстве, «Прогресс» должен достигнуть МКС всего через 3,5 часа, сделав только два витка. «Корабль «Прогресс МС-08» планируется отправить по двухвитковой схеме, однако окончательное решение будет принято после первого витка (через полтора часа от старта), после того, как специалисты оценят параметры орбиты «грузовика». В случае положительного решения, его стыковка со станцией состоится в тот же день в 15:25 по московскому времени», — заметили в «Роскосмосе».
На случай отрицательного решения после первого витка корабль полетит по резервной траектории. Тогда он достигнет МКС за двое суток.
«Прогресс» должен доставить на станцию 1340 килограмм сухих грузов, 640 килограмм топлива, 420 — воды, 46 — сжатого воздуха в баллонах. Также в грузовом отсеке корабля уложено научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, контейнеры с продуктами, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.
7 февраля компания Илона Маска SpaceX запустила на гелиоцентрическую орбиту тяжелую ракету Falcon Heavy с электромобилем Tesla. В «Роскосмосе» назвали запуск Falcon Heavy «хорошим трюком и промоакцией перед инвесторами».
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