С космодрома «Восточный» запустили третью ракету

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с 11 спутниками стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщает Космический центр "Южный", который ведет прямую трансляцию запуска.

Корабль должен доставить на орбиты 11 спутников, два из которых — российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4

Это уже третий пуск с Восточного. Предыдущий состоялся 28 ноября 2017 года и завершился неудачей — из-за неполадок с разгонным блоком была утеряна головная часть ракеты «Союз-2.1б» (с 19-ю спутниками на борту). В госкорпорации «Роскосмос» объяснили инцидент ошибкой в программном обеспечении разгонного блока и ракеты-носителя, заложенной еще 20 лет назад. Позже вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что при подготовке запуска сотрудники перепутали космодромы: «Союз-2.1б» запускали с «Восточного», при этом параметры траектории рассчитали с учетом старта с Байконура.

В ближайшие годы «Роскосмос» ставит задачу повысить долю успешных запусков ракет-носителей до 99 процентов

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