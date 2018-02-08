Илон Маск показал последнее фото запущенного в космос автомобиля

Основатель компании SpaceX Илон Маск выложил последнее фото электромобиля Tesla, отправленного в космос сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy. Соответствующую запись миллиардер опубликовал в своем Instagram.

«Последнее фото Стармэна в родстере на пути к орбите Марса и поясу астероидов», — написал Маск.

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Стармэн — манекен в космическом скафандре, сидящий за рулем космического электромобиля Tesla Roadster вишневого цвета. На одной из микросхем машины написано, что она была «сделана людьми на планете Земля».

Илон Маск в ночь на 7 февраля отправил автомобиль на гелиоцентрическую орбиту «ради смеха, поскольку, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят что-то действительно скучное на борту, например, блок из бетона или кусок стали или что-то в этом роде».

Позднее в Роскосмосе назвали запуск Falcon Heavy «хорошим трюком и промоакцией перед инвесторами» — убытки Tesla за третий квартал составили 620 миллионов долларов. При этом в ведомстве признали, что «любой космический запуск замечателен».

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