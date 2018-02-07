Илон Маск показал «сделанный землянами» автомобиль на орбите

SpaceX, запустившая сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, организовала видеотрансляцию полета автомобиля Tesla Roadster, ставшего искусственным спутником Земли. Уникальные кадры можно наблюдать на видеохостинге YouTube.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск до старта заявил, что запускает машину к Марсу «ради смеха». Об этом сообщает телеканал CBS News. «Многие не понимают, в чем цель полета автомобиля на другую планету. Да ее, очевидно, нет. Обычно, когда тестируется новая ракета, они ставят что-то действительно скучное на борту, например, блок из бетона или кусок стали или что-то в этом роде».

Фото: SpaceX

За рулем родстера сидит манекен в шлеме, названный Starman. На экране приборной панели размещена фраза «Не паникуй» (Don`t Panic) — цитата из «Путеводителя для путешествующих по галактике автостопом» Дугласа Адамса.

Позднее Маск выложил в своем instagram фото одной из микросхем автомобиля, на которой написало, что она была «сделана людьми на планете Земля».

Фото: SpaceX

Автомобиль под песню Дэвида Боуи Space Oddity вышел на околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движения Земли и Марса. Шансы родстера оказаться на ближайшей к Земле планете минимальны.

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