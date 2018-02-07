Россияне дали свой ответ на запуск в космос автомобиля Tesla

Пользователи сети нашли, чем Россия может ответить на запуск в космос автомобиля Tesla Илона Маска. Авторы Telegram-канала MDK предложили вывести на орбиту автомобиль «Лада».

Фото: Telegram-канал MDK

В Twitter также предложили другой «симметричный ответ».

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6 февраля SpaсeX запустила на орбиту бордовый автомобиль Tesla Roadster с водителем-манекеном за рулем под песню Дэвида Боуи Space Oddity. Машина выполняла роль полезной нагрузки на ракете-носителе Falcon Heavy, которую в SpaceX называют мощнейшей в мире ракетой. Максимальная грузоподъемность ракеты — почти 64 тонны, на Марс она сможет доставить около 17 тонн груза. Машина в открытом космосе стала объектом фотожаб и превратилась в мем.

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