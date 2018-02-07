В сети рассказали о горькой судьбе водителя Tesla в космосе

Социальные сети наводнили фотожабы с автомобилем Tesla, который SpaceX «ради смеха» выпустила в космос.

Пользователи шутили, что водитель за рулем Tesla — просто таксист, заблудившийся при попытке добраться до клиента по навигатору, или муж, пытавшийся сбежать от разговора с супругой. Некоторым показалось, что долго Tesla в космосе не пролетает — за езду не по правилам ее непременно остановит инспектор ДПС.

«Привет, это ваш водитель из Uber. Я на улице».

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 06 февраля 2018, 22:24

— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 06 февраля 2018, 21:24

Кое-кто показал, как может выглядеть российский ответ Илону Маску.

Tesla Roadster выполняла роль полезной нагрузки на ракете-носителе Falcon Heavy. Под песню Дэвида Боуи Space Oddity 6 февраля ее выпустили в космос, усадив за руль манекена. На экране приборной панели размещена фраза «Не паникуй» (Don't Panic) — цитата из «Путеводителя для путешествующих по галактике автостопом» Дугласа Адамса.

В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. Ее максимальная грузоподъемность — почти 64 тонны, на Марс ракета сможет доставить около 17 тонн груза.

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