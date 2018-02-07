В сети рассказали о горькой судьбе водителя Tesla в космосе

Социальные сети наводнили фотожабы с автомобилем Tesla, который SpaceX «ради смеха» выпустила в космос.
Пользователи шутили, что водитель за рулем Tesla — просто таксист, заблудившийся при попытке добраться до клиента по навигатору, или муж, пытавшийся сбежать от разговора с супругой. Некоторым показалось, что долго Tesla в космосе не пролетает — за езду не по правилам ее непременно остановит инспектор ДПС.
«Привет, это ваш водитель из Uber. Я на улице».
Кое-кто показал, как может выглядеть российский ответ Илону Маску.
Tesla Roadster выполняла роль полезной нагрузки на ракете-носителе Falcon Heavy. Под песню Дэвида Боуи Space Oddity 6 февраля ее выпустили в космос, усадив за руль манекена. На экране приборной панели размещена фраза «Не паникуй» (Don't Panic) — цитата из «Путеводителя для путешествующих по галактике автостопом» Дугласа Адамса.
В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. Ее максимальная грузоподъемность — почти 64 тонны, на Марс ракета сможет доставить около 17 тонн груза.