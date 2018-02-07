Будущим миллионерам пожелали создать Tesla

Торжественное открытие финального этапа конкурса управленцев «Лидеры России», организованного по поручению президента Владимира Путина, состоялось в Сочи в среду, 7 февраля. Об этом сообщается на сайте проекта.

На церемонии выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Я еще никогда не выступал в аудитории, где бы одновременно находилось 300 миллионеров, поскольку каждый из участников финала уже победитель, все 300 человек в соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Путина получают грант в один миллион рублей на повышение квалификации», — сказал наставник конкурса.

Кириенко отметил, что интерес к финалистам со стороны наставников из числа руководителей федеральных и региональных органов власти, а также топ-менеджеров очень высок. «Остались 4 дня, когда вы участвуете в конкурсе, дальше будет конкурс за вас», — отметил он.

Первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, в свою очередь, обещал помочь конкурсантам реализовать свой потенциал. «Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски, вчера показывали на весь свет, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты, среди вас будут создатели Tesla и всего остального», — поздравил он участников мероприятия.

Финальные оценочные мероприятия для участников конкурса будут проходить до 11 февраля. С 8 по 10 февраля финалистов ожидает интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые позволят участникам проявить профессиональные и личностные качества.

Победители «Лидеров России» смогут получить личные консультации от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. В частности, своим опытом поделится Кириенко, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов и Сергей Лавров.