Названы претенденты на карьерную консультацию у Шойгу и Лаврова

Триста человек прошли в финал конкурса управленцев «Лидеры России», который состоится в Сочи 6-11 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте проекта в среду, 31 января.

«Финалисты получат образовательные гранты в размере до одного миллиона рублей. У ста победителей конкурса будет возможность в течение года получать консультации от наставников проекта», — говорится в сообщении.

В заключительном этапе соревнования примут участие как представители крупного бизнеса, так и сотрудники госкомпаний и госорганов, а также фрилансеры.

Промежуточные итоги конкурса за образовательные гранты и шанс войти в специальную программу развития кадрового управленческого резерва страны подвели в Москве 23 января. В ходе мероприятия первый заместитель руководителя администрации президента и один из наставников участников «Лидеров России» Сергей Кириенко рассказал, что за конкурсом пристально следит Владимир Путин, а также отметил, что подобные состязания теперь будут проводиться каждый год.

Первый конкурс «Лидеры России» организован Администрацией президента и Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению главы государства. Победители смогут получить личные консультации от топ- менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. В частности, своим опытом поделится Кириенко, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов и Сергей Лавров.