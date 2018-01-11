Путин рассказал о подготовке новых управленцев

Результаты работы проекта по отбору управленческих кадров «Лидеры России» положительные, считает президент Владимир Путин. Об этом он сказал на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, передает РИА Новости.

«Я слежу за этим лично», — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что проект не имеет ничего общего с политической конъюнктурой. «Вы знаете, что в течение довольно длительного времени, на протяжении практически всех предыдущих шести лет мы постоянно говорим и предпринимаем настойчивые усилия в сфере подготовки кадров», — добавил президент.

Конкурсы профессионального мастерства, по словам Путина, в России проводятся повсеместно. Помимо этого, страна участвует и в международных мероприятиях подобного плана.

Ранее 11 января российский лидер встретился с победителями конкурса школьных сочинений «Россия, устремленная в будущее». По словам президента, ему все это представляется очень важным. Он поздравил ребят с победой в конкурсе.

Конкурс «Лидеры России» по поручению президента организует Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Это ключевой проект открытой платформы «Россия — страна возможностей». Всего платформа объединяет 13 долгосрочных проектов по развитию социальных лифтов, поддержке благотворительности и общественных инициатив.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!