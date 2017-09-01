Путин поведал о ядерном реакторе внутри каждого россиянина

Россия постоянно развивается благодаря тому, что у ее жителей есть своеобразный внутренний ядерный реактор, считает президент Владимир Путин. Такое мнение он высказал во время открытого урока под названием «Россия, устремленная в будущее», который прошел в Ярославле в пятницу, 1 сентября. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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«Если мы существуем более тысячи лет и так активно развиваемся, укрепляем себя, значит, что-то у нас есть такое, что этому способствует. Это что-то — это внутренний ядерный реактор нашего народа, нашего русского человека, российского человека», — отметил глава государства.

Он назвал это качество пассионарностью, которая и «толкает нашу страну вперед».

Ранее в пятницу сообщалось, что Владимир Путин предложил нынешним школьникам написать сочинение на тему «Россия, устремленная в будущее», чтобы узнать об их видении страны на рубеже 2040-2050-х годов.

В начале июня российский лидер во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил создать в его рамках молодежную секцию. Он подчеркнул, что они могли бы «анализировать, формировать, конструировать образ будущего своих стран и цивилизации в целом».