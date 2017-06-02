Президент предложил привлечь молодежь к ПМЭФ ради будущего цивилизации

Президент России Владимир Путин предложил создать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) молодежную секцию. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 2 июня.
«Именно молодое поколение идет в завтрашний день, это именно те люди, кому будущее строить и кому в нем жить», — подчеркнул глава государства.
По его мнению, участники специальной секции могли бы «анализировать, формировать, конструировать образ будущего своих стран и цивилизации в целом».
Российский лидер в ходе пленарного заседания форуму также отметил петербургских студентов, которые получили золото чемпионата мира по программированию. Путин поздравил их с седьмой по счету победой и процитировал модератора дискуссии, американскую журналистку Мегин Келли: «Так и есть — это достойные люди очень, и молодые жители Петербурга это подтверждают самым лучшим образом».
Ранее в пятницу сообщалось, что президент открыл пленарное заседание ПМЭФ с шутки: участникам, которые приветствовали его, он скомандовал «Вольно!»