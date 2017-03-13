Поцеловавшая Путина бывшая «нашистка» получила американскую грин-карту

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» Мария Дрокова получила грин-карту США. Об этом свидетельствует фотография, которую девушка в понедельник, 13 марта, выложила на своей странице в Instagram.

«Самый красивый оттенок зеленого, который я когда-либо видела. Я так рада и благодарна получить грин-карту и стать ближе к получению гражданства в моей родной стране США», — добавила Дрокова, уроженка Тамбова.

Судя по геотегу, снимок был сделан в международном аэропорту Сан-Франциско.

Мария Дрокова стала членом «Наших» в 2005 году. За несколько лет она сделала карьеру в движении и перебралась в Москву. Девушка прославилась тем, что в 2009 году в ходе форума на Селигере поцеловала Владимира Путина, занимавшего тогда пост главы российского правительства, отмечает «Росбалт». За год до этого она удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Впоследствии Дрокова познакомилась и подружилась с представителями либеральной оппозиции, в том числе журналистом Олегом Кашиным и политиком Ильей Яшиным. Она пересмотрела свои взгляды и ушла из «Наших» и политики. В настоящее время 26-летняя девушка живет и работает в США. В 2016 году «Иносми.ру» опубликовало перевод статьи Mashable, в которой утверждалось, что Дрокова консультирует глобальные технические компании в области связей с общественностью. Трансформациям, произошедшим с бывшим комиссаром «Наших», даже посвящен фильм, снятый в 2012 году датским режиссером Лизой Бирк Педерсен.

Молодежное движение «Наши» создано в 2005 году на основе организации «Идущие вместе». По замыслу, активисты должны были противостоять антиправительственным силам. «Наши» расформированы в 2013 году.