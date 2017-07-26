Ульяновский губернатор собрался воспитать в регионе «поколение доброты»

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал распоряжение о реализации в регионе программы «Десятилетие доброты». Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 26 июля.

«Сегодня в обществе накопилось много негатива, и нам нужно сделать так, чтобы люди стали добрее, отзывчивее, сердечнее. Мы приняли решение в рамках объявленного президентом Десятилетия детства воспитать поколение доброты, — сказал глава региона.

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Программа призвана расширить участие граждан в благотворительной и добровольческой деятельности, отмечает агентство. Кроме того, одно из направлений — «Эко-добро» — предусматривает работу по улучшению экологической обстановки в области.

Планируется, что освещать проекты и мероприятия, реализуемые в рамках программы, будет «Агентство позитивных новостей».

Старт «Десятилетия доброты» запланирован на 1 сентября.

29 мая российский президент Владимир Путин объявил 2018-2027 годы в России Десятилетием детства. В указе главы государства отмечалось, что данное решение принято «в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

В апреле прошло года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что в России следует создать министерства счастья и будущего.